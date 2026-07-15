Πέρα από κορυφαίο αθλητικό ραντεβού, το Μουντιάλ 2026 έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο lifestyle γεγονός, με τις VIP κερκίδες να γεμίζουν σταρ του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού σε κάθε μεγάλο ματς. Αυτή η κοσμική λάμψη δεν έλειψε ούτε από τον σπουδαίο ημιτελικό, όπου η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας, σφραγίζοντας πανηγυρικά την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό.

Ανάμεσα σε εκείνους που τράβηξαν πάνω τους τα φωτογραφικά φλας ήταν ο Timothée Chalamet. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός για την αγάπη του στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη Γαλλία, παρακολούθησε με αγωνία την αναμέτρηση φορώντας τα χρώματα των «Τρικολόρ».

Λίγες θέσεις πιο πέρα βρισκόταν ο άνθρωπος που εξακολουθεί να θεωρείται ο ταχύτερος στον κόσμο. Ο Γιουσέιν Μπολτ παρακολούθησε επίσης τον αγώνα με κομψό γκρι κοστούμι, ενώ έκλεψε τις εντυπώσεις όταν συναντήθηκε με τον Αμερικανό σπρίντερ Νόα Λάιλς με τον οποίο μάλιστα φωτογραφήθηκαν μαζί.

Το ποδοσφαιρικό στοιχείο, φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τις εξέδρες. Ο Ίκερ Κασίγιας, ο άνθρωπος που σήκωσε το Μουντιάλ του 2010 ως αρχηγός της Ισπανίας, παρακολούθησε με αγωνία την προσπάθεια της εθνικής του ομάδας, όπως και οι άλλοτε συμπαίκτες του Τσάβι Ερνάντες, Κάρλες Πουγιόλ και Σέρχιο Ράμος. Οι τέσσερις θρύλοι του ισπανικού ποδοσφαίρου αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους, θυμίζοντας τη «χρυσή εποχή» της Ισπανίας, όταν η χώρα κυριαρχούσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η παρουσία τόσο διαφορετικών προσωπικοτήτων στον ίδιο αγώνα επιβεβαιώνει ότι το Μουντιάλ αποτελεί πλέον μια παγκόσμια πολιτιστική σκηνή, όπου ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός και η pop κουλτούρα συναντιούνται με φυσικό τρόπο.

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