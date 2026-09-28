Τα MTV Video Music Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, η λαμπερή βραδιά είχε ως απόλυτη πρωταγωνίστρια τη Madonna, η οποία κυριάρχησε αποσπώντας συνολικά επτά βραβεία Moon Person — μεταξύ των οποίων το Artist of the Year, το Best Dance για το «Confessions II – The Film» και το Best Collaboration για τη συνεργασία της με τη Sabrina Carpenter στο «Bring Your Love». Δίπλα της, η Taylor Swift ξεχώρισε εξίσου ως μία από τις μεγάλες μορφές της τελετής.

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Η βραδιά είχε, μάλιστα, ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη «βασίλισσα της pop», καθώς επέστρεψε στη σκηνή των VMAs για performance έπειτα από 23 χρόνια. Η Madonna είχε μπει στη βραδιά ως η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες και τελικά επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά ιστορία που τη συνδέει με τον θεσμό.

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Απέναντί της –ή μάλλον δίπλα της, σε μια βραδιά που έμοιαζε να ενώνει διαφορετικές γενιές της pop– η Taylor Swift έγραψε τη δική της ιστορία.

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Το «The Fate of Ophelia» αναδείχθηκε Video of the Year, ενώ η ίδια τιμήθηκε και με το πρώτο Artist Director Honors στην ιστορία των VMAs, ένα νέο βραβείο που δημιουργήθηκε για να αναγνωρίζει καλλιτέχνες με ιδιαίτερη συμβολή στη σκηνοθεσία και την οπτική αφήγηση των music videos.

Με τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση, η Taylor Swift έγινε παράλληλα η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των MTV VMAs, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Beyoncé.

Στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες, οι BTS κατέκτησαν το Song of the Year με το «Swim», ενώ η LISA πήρε το Best Pop για το «Dream» με τον Kentaro Sakaguchi. Το βραβείο Best New Artist απονεμήθηκε στη Sienna Spiro, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της νέας γενιάς που διεκδικεί πλέον τη δική της θέση στην pop σκηνή.

H τιμητική βράβευση των Nirvana

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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν και η τιμητική βράβευση των Nirvana με το Video Vanguard Award, για την επιρροή τους στη μουσική, στα music videos και συνολικά στην pop κουλτούρα.

Η φετινή τελετή περιλάμβανε ακόμη performances από Madonna, LISA, RAYE, Shaboozey, Gunna, Sienna Spiro, GENER8ION και Yung Lean, καθώς και μουσικά tributes στον George Michael και την Dolly Parton.

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