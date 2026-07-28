Η Μύκονος είναι αδιαμφισβήτητα το νησί των celebrities.

Κάθε χρόνο, γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος και της μόδας, επισκέπτονται το νησί των Ανέμων για στιγμές χαλάρωσης.

Η βραδινή ζωή στη Μύκονο είναι γνωστή όχι μόνο για τα ξέφρενα party, αλλά και για τις εμφανίσεις των celebrities στα σοκάκια, που κλέβουν την παράσταση κάθε φορά.

Κάποιες όμως εμφανίσεις, γίνονται θέμα σχολιασμού, με αρνητικό πρόσημο.

Παρόλο που οι κυρίες της ελληνικής showbiz τραβάνε τα βλέμματα πάνω τους με τα καλλίγραμμα κορμιά τους, πολλές φορές οι στιλιστικές τους επιλογές είναι άστοχες και πέφτουν θύματα αρνητικού σχολιασμού.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανατίζει καθημερινά όσες βρίσκονται στο νησί, και σήμερα συγκεντρώσαμε τις εμφανίσεις που… δεν θέλουμε να θυμόμαστε.

Η Δανάη Λιβιεράτου έκανε μία από τις πιο ατυχείς εμφανίσεις στο νησί. Με μία διάφανη μαύρη δαντελωτή φούστα και μαύρα εσώρουχα, σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στο νησί, αλλά από αρκετούς θεωρήθηκε μια άστοχη στιλιστική επιλογή για την ίδια.

Η Εύη Βατίδου επέλεξε για τη βραδινή της εμφάνιση ένα μπλε φόρεμα το οποίο σίγουρα δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μας. Παρόλο που η ίδια μας έχει συνηθίσει σε πιο σικ εμφανίσεις, αυτή τη φορά η επιλογή της δεν ενθουσίασε.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής showbiz. Το φλοράλ φόρεμα που επέλεξε για τη βραδινή της εμφάνιση είναι μάλλον μία κακή στιγμή για την ίδια.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι γνωστή για τις sexy εμφανίσεις της. Αυτή τη φορά όμως, τα σχόλια για την εμφάνισή της δεν ήταν αυτά που περίμενε. Παρόλο που επέλεξε ένα μαύρο σετ το οποίο αναδείκνυε το κορμί της, στο τέλος φάνηκε ότι δεν ενθουσίασε τους λάτρεις της μόδας.

Η Ρία Ελληνίδου είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό και κάθε φορά μας εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στη σκηνή. Αυτή τη φορά όμως, η στιλιστική της επιλογή μας απογοήτευσε. Παρόλο που επέλεξε ένα καλοκαιρινό set, οι μπότες δεν ταίριαξαν με το outfit, δημιουργώντας ένα κακόγουστο αποτέλεσμα.

Η «Βασίλισσα» της Μυκόνου, Σούλα Λιάκου, έχει καταφέρει να μετατρέψει το «Cavo Tagoo» σε ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της χώρας. Η εμφάνιση της γνωστής επιχειρηματίας όμως μας απογοήτευσε, καθώς θα μπορούσε να επιλέξει κάτι πιο κομψό για τη βραδινή της βόλτα στα σοκάκια του νησιού.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Μύκονος: Οι Ελληνίδες celebrities που μαγνήτισαν τα ανδρικά βλέμματα με τα σέξι outfits τους!