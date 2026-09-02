Η Μύκονος μπορεί να είναι συνώνυμη με το καλοκαιρινό glamour, όμως τα σοκάκια της δεν συγχωρούν πάντα τις στιλιστικές υπερβολές.

Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και εμείς συγκεντρώσαμε τις εμφανίσεις που έδωσαν αρκετή τροφή για σχολιασμό, κυρίως για τον μήνα Αύγουστο.

Μπορεί κάποιες από τις παρακάτω κυρίες να είναι ιδιαίτερα αγαπητές στο κοινό, όμως οι στιλιστικές τους επιλογές μας άφησαν περίεργα συναισθήματα.

Μαρίνα Σταυράκη

Το κόκκινο φόρεμα της Μαρίνας Σταυράκη με τα τόσα έντονα αξεσουάρ και η επιλογή των παπουτσιών, ήταν μία άτυχη επιλογή για την ίδια. Παρόλο που προσπάθησε να κάνει μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση, το αποτέλεσμα…μας απογοήτευσε.

Μαρικέλλυ

Η εμφάνιση της πρώην παίκτριας του Big Brother δεν ταίριαξε ιδιαίτερα με το σκηνικό των Ματογιαννιών. Το φόρεμα και κυρίως η πλατφόρμα στα πόδια έκαναν το αποτέλεσμα να δείχνει περισσότερο φορτωμένο, παρά κομψό.

Σούλα Λιάκου

Το φόρεμα που επέλεξε η Σούλα Λιάκου για τη βραδινή της εμφάνιση δεν δημιούργησε το πιο κολακευτικό αποτέλεσμα. Παρόλο που προσπάθησε να φέρει έναν πιο δροσερό αέρα με τη στιλιστική της επιλογή, θα μπορούσε να επιλέξει ένα πιο κομψό φόρεμα που θα αναδείκνυε τα χαρακτηριστικά της.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι επέλεξε ένα safe, λευκό, μακρύ φόρεμα, όμως οι πλατφόρμες που ολοκλήρωσαν το look, δεν μας πέρασαν απαρατήρητες. Η επιλογή παπουτσιού ήταν λάθος, όσον αφορά το κυκλαδίτικο κλίμα του νησιού. Ίσως με ένα φλατ παπούτσι να έκανε μια πιο σωστή στιλιστική επιλογή.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συχνά απασχολεί τα media με τις εμφανίσεις της, καθώς το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της δεν περνά απαρατήρητο. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το styling δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Το λευκό φόρεμα ήταν μια όμορφη και καλοκαιρινή επιλογή, όμως η τσάντα και τα παπούτσια που το συνόδευσαν δεν ταίριαξαν με το σύνολο, στερώντας από την εμφάνιση τη δροσερή, νησιώτικη αισθητική που θα περίμενε κανείς.

Govastiletto.gr – Μύκονος 2026: Οι πιο κακοντυμένες Ελληνίδες στα σοκάκια του νησιού