Μια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Μυριέλλα Κουρεντή, μιλώντας για την περίοδο της ζωής της που την οδήγησε πιο κοντά στην πίστη και την έκανε να αναζητήσει έναν πνευματικό άνθρωπο.

Η ηθοποιός, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στη ζωή της τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, κατά την οποία αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο.

Όπως περιέγραψε, πριν από περίπου τρία χρόνια άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει και τότε βρέθηκε μπροστά σε ένα βιβλίο που, όπως πιστεύει, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της.

Πρόκειται για το «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας», το οποίο διάβασε με μεγάλο ενδιαφέρον.

Μέσα από τις σελίδες του γνώρισε την ιστορία ενός πνευματικού που καθοδηγούσε ανθρώπους και, όπως ανέφερε, εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο με τον οποίο τους στήριζε.

Η ανάγνωση αυτή δημιούργησε μέσα της την επιθυμία να αποκτήσει και η ίδια έναν πνευματικό, κάτι που μέχρι τότε δεν είχε στη ζωή της. Παράλληλα, ξεκίνησε να προσεύχεται.

Η ίδια αποκάλυψε πως από μικρή ένιωθε ιδιαίτερη σύνδεση με την Παναγία και αποφάσισε να ζητήσει μέσα από την προσευχή της να εμφανιστεί στη ζωή της ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να την καθοδηγήσει πνευματικά.

Για έναν ολόκληρο μήνα, όπως είπε, έκανε καθημερινά την ίδια προσευχή, ζητώντας να βρει έναν πνευματικό στον οποίο θα μπορούσε να εξομολογείται και να απευθύνεται για καθοδήγηση.

Η επιθυμία αυτή την οδήγησε τελικά σε μια συζήτηση με μια φίλη της, η οποία είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Η Μυριέλλα Κουρεντή θυμήθηκε μάλιστα ότι της μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την ανάγκη που ένιωθε να βρει έναν πνευματικό, ζητώντας της να μην την παρεξηγήσει.

Όπως εξήγησε, μέσα από αυτή τη διαδρομή συνειδητοποίησε πως υπάρχουν πράγματα που δεν χρειάζεται να κουβαλά κανείς μόνος του και πως η πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό στήριγμα στη ζωή του. Η ίδια χαρακτήρισε τον πνευματικό άνθρωπο ως έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να αισθάνεται ότι αφήνει μέρος του βάρους της στα χέρια του Θεού.

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