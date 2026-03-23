Η Μυριέλλα Κουρεντή φαίνεται πως έχει στραφεί σε μία νέα, πνευματική πορεία στη ζωή της.

Η ηθοποιός, η οποία στο παρελθόν συμμετείχε στο Survivor, μοιράστηκε μέσα από τα social media τη βαθιά εμπειρία πίστης που βιώνει, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δεν ζει για την επιβεβαίωση των άλλων.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, η Μυριέλλα εξηγεί πως ο γέροντας Νήφων την βοήθησε να επιστρέψει στο «μονομάτι του Θεού», φέρνοντας στο πλευρό της τους Αγίους, ως προστάτες.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά: «Μεγάλωσα ζώντας για το χειροκρότημα των άλλων, παγιδευμένη σε έναν κύκλο του “να ταιριάζω” και να αναζητώ επιβεβαίωση από έναν κόσμο που ποτέ δεν είχε αρκετά να δώσει.

Όμως τότε ο Ιησούς αποκαλύφθηκε σε μένα. Έσπασε τις αλυσίδες της ανάγκης να ευχαριστώ τους άλλους και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με τη δική Του τέλεια ειρήνη. Σταμάτησα επιτέλους να ψάχνω την αξία μου στα likes και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».

Η Μυριέλλα Κουρεντή περιγράφει με ειλικρίνεια τη μεταμόρφωσή της, τονίζοντας πως η πίστη την έχει απελευθερώσει από την ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και την οδηγεί σε μια ζωή γεμάτη ειρήνη και πνευματική πληρότητα.

