Στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Μυρτώ Αλικάκη σε βραδινή της έξοδο την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει την είδηση του χωρισμού του Πέτρου Λαγούτη από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, με τους δημοσιογράφους να ζητούν την τοποθέτησή της για την προσωπική ζωή του πρώην συζύγου της.

Η ίδια δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της όταν δέχτηκε αυτή την ερώτηση, λέγοντας πως την ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρίσια.

«Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, με ενοχλεί τρομερά αυτή η αδιακρισία. Θεωρώ πολύ φτηνό όλο αυτό το πράγμα. Δεν σκεφτόμαστε τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι. Σας απάντησα σαν να είμαι εγώ στη θέση τους», δήλωσε η Μυρτώ Αλικάκη, φανερά εκνευρισμένη.

Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν στην εκπομπή Happy Day στον Alpha.

Ο Πέτρος Λαγούτης από την πλευρά του, μιλώντας για τον χωρισμό του, είπε: «Εντάξει παιδιά είμαι μεγάλο παιδί, έχω ξανά χωρίσει. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος και να διατηρείς ωραίες σχέσεις. “Απολαμβάνω την ελευθερία μου”. αυτές είναι γενικές κουβέντες. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ τον Άγιο Βαλεντίνο, τον έρωτά του ο άνθρωπος μπορεί να τον γιορτάζει κάθε μέρα. Να είμαστε ευτυχισμένοι, όλα τα άλλα λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι από μόνος σου όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός στον έρωτα; Γέρασα;» απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

govastiletto.gr – Μυρτώ Αλικάκη: «Η “Αναστασία” ήταν για μένα δύσκολη εμπειρία – Ένιωσα παγιδευμένη σε μια εικόνα που δεν με εξέφραζε»