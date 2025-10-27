Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μυρτώ Αλικάκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον της ΕΡΤ και μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, το άγχος της καθημερινότητας, τη νέα γενιά, αλλά και τον θάνατο, τονίζοντας πως έχει καταφέρει να συμφιλιωθεί με την έννοια της απώλειας.

Αρχικά, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα για το remake της σειράς «Υπέροχα πλάσματα» αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, ενώ αναφέρθηκε με νοσταλγία στην εποχή που η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά: «Η γενιά των σημερινών 50άρηδων είδε τον εαυτό της μέσα σε αυτή τη σειρά. Ήταν η πλευρά της καλώς εννοούμενης ανωριμότητας που μας διακατέχει».

Μιλώντας για τη σημερινή εποχή και το αυξημένο στρες που τη συνοδεύει, σημείωσε: «Εγώ 30 χρονών είχα ήδη τον πρώτο μου γιο και μετά από λίγο και τον δεύτερο και είχα μια πιεστική καθημερινότητα, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να έχω το στρες που έχω τώρα. Στα 30 μου δεν είχαμε καν email! Πόσο ωραία ήταν η ζωή χωρίς email!»

Η Μυρτώ Αλικάκη στάθηκε και στη νέα γενιά, λέγοντας: «Η σημερινή γενιά θέλει να είναι πιο δίκαιη και πιο ευγενική. Και αυτό είναι πολύ όμορφο».

Τέλος, αναφέρθηκε με συγκλονιστική ειλικρίνεια στην έννοια της απώλειας: «Θα έλεγα ότι με την απώλεια και τον θάνατο είμαι αρκετά συμφιλιωμένη, εκτός αν πρόκειται για πολύ νέους ανθρώπους. Δεν έχω τη φαντασίωση να τα εκατοστίσω. Eύχομαι να φύγω εύκολα και γρήγορα. Δεν θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να ταλαιπωρούνται».

Και κατέληξε με μια ώριμη, φιλοσοφημένη σκέψη: «Ο θάνατος είναι το μόνο σίγουρο που θα μας συμβεί. Αν το αποδεχθείς, γλιτώνεις πολύ κόπο και χρόνο».