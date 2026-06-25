Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών high society κύκλων βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Αθηνά Ωνάση. Ωστόσο, η αφορμή δεν ήταν κάποιο λαμπερό event ή μια νέα διάκριση στους ιππικούς αγώνες, αλλά μια ξαφνική απουσία που προκάλεσε έντονους ψιθύρους και αμέτρητα σχόλια στους κοσμικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Τι έχει συμβεί;

Το πολυτελές τουρνουά ιππασίας που διεξάγεται κάθε χρόνο στην κοσμοπολίτικη περιοχή του Saint Tropez θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της παγκόσμιας ιππασίας. Φέτος όμως, όσοι παρακολούθησαν τη διοργάνωση από τις 11 έως τις 14 Ιουνίου παρατήρησαν κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο. Το όνομα της Αθηνάς Ωνάση έλειπε από τον επίσημο τίτλο της διοργάνωσης.

Το event που για χρόνια ήταν γνωστό ως «Longines Athina Onassis Horse Show» εμφανίστηκε πλέον με τη νέα ονομασία «Longines Global Champions Tour of Ramatuelle / Saint Tropez», προκαλώντας απορίες στους ανθρώπους του χώρου αλλά και στους θαμώνες της διεθνούς ελίτ που συρρέουν κάθε χρόνο στην Κυανή Ακτή.

Και δεν πρόκειται για ένα απλό τουρνουά. Είναι ένας θεσμός που η ίδια η Αθηνά Ωνάση δημιούργησε το 2007 στη Βραζιλία και μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεγονότα της διεθνούς ιππασίας.

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται από πολλούς παρατηρητές.

Λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή του τουρνουά, έγινε γνωστό ότι η Αθηνά Ωνάση αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου Groupe Casino, μιας από τις ιστορικότερες αλυσίδες λιανεμπορίου της Γαλλίας.

Έτσι, η αποχώρησή της από έναν σημαντικό επιχειρηματικό ρόλο και η ταυτόχρονη εξαφάνιση του ονόματός της από το κορυφαίο ιππικό γεγονός που είχε ταυτιστεί μαζί της, δημιούργησαν νέο κύκλο ερωτημάτων γύρω από τις επόμενες κινήσεις της.

govastiletto.gr -Αθηνά Ωνάση: Γιατί αποχώρησε από τον γαλλικό κολοσσό λιανικού εμπορίου Groupe Casino