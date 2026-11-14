Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έδωσε συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό, με αφορμή τη νέα επαγγελματική της συνεργασία με την Κατερίνα Στικούδη.

Η ξανθιά καλλονή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε σχέση. Παράλληλα, μίλησε για το φλερτ που δέχεται, αλλά και για τους άνδρες που, όπως πιστεύει, διστάζουν να την προσεγγίσουν λόγω του δυναμικού χαρακτήρα της.

«Αν είχα, θα τον βλέπατε, δεν θα τον έκρυβα. Σίγουρα όχι από την αρχή, γιατί μου αρέσει να ζυγίζω τις καταστάσεις και τους ανθρώπους και μετά να τους παρουσιάζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος σύντροφος στη ζωή της.

Στη συνέχεια, σχολίασε πως αρκετοί άνδρες ενδέχεται να φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα, είτε επειδή ανησυχούν για πιθανή απόρριψη είτε επειδή θεωρούν δύσκολο να προσεγγίσουν μια ανεξάρτητη και δυναμική γυναίκα.

«Μπορεί να σκεφτεί κάποιος: “Πως θα τα βγάλω πέρα με αυτή τη γυναίκα; Είναι δυναμική, ανεξάρτητη”. Ο άνδρας θέλει να νιώθει ότι τον έχεις και λίγο ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εκτίμησε πως πολλοί άνδρες προτιμούν γυναίκες που εμφανίζονται πιο αδύναμες και τις οποίες μπορούν να καθοδηγούν, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Όσο για τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να την κάνουν να ξεχωρίσει έναν άνδρα, η απάντησή της ήταν σαφής: «Να είναι δυναμικός, να είναι αρσενικός, γνήσιος, βαρύς».

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