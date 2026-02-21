Λίγο καιρό πριν από το θάνατό του, ο Έρικ Ντέιν έδωσε μια συνέντευξη για το Netflix, στην οποία άφησε ένα μήνυμα για τις δύο κόρες του, την Μπίλι, 15 ετών, και την Τζόρτζια, 14 ετών.

Ο 53χρονος σταρ των Grey’s Anatomy και Euphoria πέθανε, την Πέμπτη 19/2, μετά από μια γενναία μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της διάγνωσής του.

Με αφορμή το θάνατό του, το Netflix ενέταξε το νέο ντοκιμαντέρ στη βιβλιοθήκη του, προσφέροντας μια ματιά στις τελευταίες σκέψεις του Έρικ Ντέιν και τα τελευταία λόγια του στις κόρες του.

Στο 50λεπτο ειδικό αφιέρωμα του Netflix με τίτλο «Famous Last Words: Eric Dane», ο Έρικ Ντέιν μοιράζεται με τα παιδιά του, τα τέσσερα μαθήματα που του δίδαξε η περιπέτεια με την ασθένειά του, καλώντας τα να εντάξουν τις συμβουλές του στη ζωή τους.

Αναλογιζόμενος τη ζωή και την καριέρα του, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) επηρέασε τη ζωή και τον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο.

Στο τέλος του αφιερώματος, ο Έρικ Ντέιν μένει μόνος στο δωμάτιο για να απευθυνθεί απευθείας στις κόρες του.

«Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια και ελπίζω να μη με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε», είπε.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα τέσσερα μαθήματα που, όπως είπε, του δίδαξε η διάγνωση.

1. Να ζείτε το παρόν

Ο Έρικ Ντέιν ξεκίνησε παροτρύνοντας τις κόρες του να ζουν «εδώ και τώρα».

«Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια, χανόμουν μέσα στο μυαλό μου, βυθισμένος στην αυτολύπηση, στη ντροπή και στην αμφιβολία, αναπαράγοντας ξανά και ξανά αποφάσεις και σκεπτόμενος “έπρεπε να το είχα κάνει αλλιώς” ή “δεν έπρεπε να το είχα κάνει ποτέ”», εξήγησε.

Όπως τόνισε, το παρελθόν είναι γεμάτο πράγματα που μετανιώνουμε και το μέλλον άγνωστο. «Το παρόν είναι το μόνο που έχουμε. Να το εκτιμάτε, να το τιμάτε, να αγκαλιάζετε κάθε στιγμή», είπε.

2. Να ερωτεύεστε

Ο ηθοποιός θέλει οι κόρες του να ερωτευτούν, όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και πράγματα.

«Ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα μόνο ένα πρόσωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας, αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος ερωτεύτηκε για πρώτη φορά την υποκριτική περίπου στην ηλικία που βρίσκονται σήμερα οι κόρες του. «Αυτή η αγάπη με κράτησε όρθιο στις πιο σκοτεινές μου ώρες, στις πιο δύσκολες μέρες και χρόνια. Ακόμη αγαπώ τη δουλειά μου. Δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει», είπε, καλώντας τες να βρουν το δικό τους σκοπό και να τον ακολουθήσουν χωρίς φόβο.

3. Να βρείτε τους ανθρώπους σας

Ο Έρικ Ντέιν υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να επιλέγουν προσεκτικά τους φίλους τους.

«Βρείτε τους ανθρώπους σας και αφήστε τους να σας βρουν. Δώστε τον εαυτό σας σε αυτούς. Οι καλύτεροι θα σας ανταποδώσουν χωρίς κρίση, χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις», είπε, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την οικογένεια και τους στενούς φίλους του.

Επίσης, περιέγραψε πώς οι φίλοι του στάθηκαν δίπλα του μετά τη διάγνωση. «Δεν μπορώ πια να κάνω τα μικρά πράγματα που έκανα. Δεν μπορώ να οδηγήσω, να πάω στο γυμναστήριο ή για καφέ. Έμαθα να αγκαλιάζω εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα. Τρώμε μαζί, βλέπουμε ένα αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Απλώς είναι εκεί», ανέφερε, προτρέποντας τις κόρες του να τους αγαπούν και να τους κρατούν κοντά τους.

4. Να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας

Τέλος, ζήτησε από τις κόρες του να μην τα παρατήσουν ποτέ.

«Να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα», τους είπε.

Αναγνώρισε ότι η ALS «παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου», αλλά τόνισε ότι «δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».

«Είστε διαφορετικές, αλλά και οι δύο δυνατές και ανθεκτικές. Κληρονομήσατε την ανθεκτικότητα από μένα. Αυτό είναι η υπερδύναμή μου», είπε, προσθέτοντας με μια δόση χιούμορ ότι βρίσκεται πια «στην 15η ζωή» του, γιατί πάντα κατάφερνε να αντέχει.

Κλείνοντας, έστειλε το τελευταίο του μήνυμα: «Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει – και θα συμβεί, γιατί έτσι είναι η ζωή – να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και χάρη. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Ακόμη και το τέλος των ημερών σας. Μπορείτε να περάσετε από την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε και να κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά».

