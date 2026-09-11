Έναν βαθιά συμβολικό αποχαιρετισμό επιφύλαξε η Σοφία Ρομπόλη στον Γιώργο Μαζωνάκη, στον απόηχο της είδησης του θανάτου του που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η γνωστή διερμηνέας νοηματικής γλώσσας απέδωσε στον αέρα του Alpha το εμβληματικό τραγούδι «Να περνάς», χαρίζοντας στο τηλεοπτικό κοινό μια σπάνια και καθηλωτική στιγμή, πλημμυρισμένη από συναίσθημα και σεβασμό στη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.

Ντυμένη στα μαύρα, η Σοφία Ρομπόλη απέδωσε στη νοηματική γλώσσα το ρεφρέν του τραγουδιού, δίνοντας έμφαση σε κάθε κίνηση και κάθε έκφραση του προσώπου της, περνώντας με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι και σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν τη μουσική με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορούν να τη νιώσουν μέσα από τη νοηματική γλώσσα.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού ως αποχαιρετισμού δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη Σοφία Ρομπόλη να το «χορεύει» στη νοηματική με ιδιαίτερο πάθος και σεβασμό.

Στο τέλος της ερμηνείας της, μάλιστα, χαμήλωσε ταπεινά το κεφάλι της, σε μια μικρή κίνηση που έμοιαζε να λειτουργεί ως προσωπικός αποχαιρετισμός στον καλλιτέχνη.

govastiletto.gr – Μιχάλης Κουϊνέλης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε δύσκολα»