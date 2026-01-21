Η Εύη Δρούτσα απάντησε εκ νέου στην Marseaux, μετά τα σχόλια για την ενδυματολογική επιλογή της στην παρουσίαση του υποψήφιου τραγουδιού της για την Eurovision 2026, αλλά και την απάντηση της νεαρής καλλιτέχνιδας μέσα από το Instagram.

Ειδικότερα, η γνωστή στιχουργός είπε, μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Πρώτα από όλα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στην Marseaux τι έχω περάσει. Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή. Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί σε ένα ηθοποιό δε μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή».

Η Εύη Δρούτσα επανέλαβε: «Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δε μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος», όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη της επεσήμανε ότι η Marseaux στενοχωρήθηκε με το σχόλιό της.

govastiletto.gr – Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα για τα σχόλια που έκανε για το σώμα της – «Μου πάτησε ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι…»