Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στη συναυλία της Πάολα στον Κόρνο της Λάρνακας, όταν η αγαπημένη τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Διακόπτοντας για λίγο το πρόγραμμά της, η Πάολα απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια καρδιάς για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, καλώντας όλους τους παρευρισκόμενους να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τα τραγούδια του και την αγάπη τους.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι, να τραγουδήσουμε τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνει μέσα μας; Αγαπάτε τους καλλιτέχνες για τα τραγούδια τους, όμως οι καλλιτέχνες αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Αμέσως μετά, ερμήνευσε ένα δικό της τραγούδι το «Έτσι αγαπάω εγώ» εμφανώς συγκινημένη και στη συνέχεια ερμήνευσε το «Ώρες μικρές», ενώ στη γιγαντοοθόνη πίσω της προβαλλόταν η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, η Πάολα γύριζε επανειλημμένα το βλέμμα της προς τη φωτογραφία του, μένοντας για αρκετή ώρα να την κοιτάζει, σε μια στιγμή που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κοινό.

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