Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η μοναδική Ελληνίδα καλεσμένη, στο λαμπερό «Vogue Arabia Ball 2026» στο Dubai!

H Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο, η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στο Ντουμπάι, βρέθηκε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές βραδιές μόδας στο πολυτελές ξενοδοχείο “Delano Dubai”, με αφορμή το πρώτο «Vogue Arabia Ball: Art Edition» , ανάμεσα σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της διεθνούς showbiz.

Cindy Bruna – Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Για την περίσταση επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία haute couture του διεθνούς φήμης σχεδιαστή Rami Kadi. Μια εμφάνιση που αντιμετώπισε τη μόδα όχι απλώς ως μέσο έκφρασης, αλλά ως μια ζωντανή μορφή τέχνης.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους βρέθηκαν, επίσης, η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Όλγα Κουριλένκο (Olga Kurylenko), γνωστή και από τη συμμετοχή της στην ταινία James Bond «Quantum of Solace», το supermodel και άγγελος της Victoria’s Secret Cindy Bruna, η Huda Kattan, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της βιομηχανίας ομορφιάς και ιδρύτρια της Huda Beauty, η διάσημη Τουρκάλα ηθοποιός Hande Erçel, καθώς και ο επιχειρηματίας Mohamed Hadid, πατέρας των μοντέλων Gigi και Bella Hadid.

Huda Kattan – Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Julia Andreou – Balqees – Cedric Haddad – Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

Το “παρών” έδωσαν και η Λιβανέζα superstar Haifa Wehbe, η διεθνώς ανερχόμενη τραγουδίστρια Elyanna, η Balqees Fathi, η ηθοποιός Razane Jammal και η Jessica Kahawaty. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ακόμη η ηθοποιός και μοντέλο Azza Slimene, η οποία παρουσίασε τη βραδιά.

Η βραδιά περιλάμβανε μοναδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες, ένα λαμπερό δείπνο και ζωντανές μουσικές εμφανίσεις από την Elyanna και τη Haifa Wehbe, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου θεσμού για τη Vogue Arabia, που φιλοδοξεί να ενώσει τον κόσμο της μόδας με εκείνον της τέχνης και του πολιτισμού.

Hande Erçel – Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου

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