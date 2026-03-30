Συντετριμμένη είναι η Νάνα Μούσχουρη από τον θάνατο της Μαρινέλλας, το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπώντας τη θλίψη στο πανελλήνιο.

«Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ. Κι όταν αργότερα βγήκα έξω το ’60, την κάλεσα κάποτε και ήρθε και έπαιξε στο BBC μαζί μου. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις τρεις-τέσσερις μέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες, και τελικά κάναμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, το «Το Μινόρε της Αυγής».

Το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο που έγινε αυτό, από εκείνη τη στιγμή έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να πάω να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήτανε αρκετά καλά για να δει κόσμο. Κι αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει, είναι η τραγουδίστρια κι ο άνθρωπος. Και για μένα ήτανε πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, εκείνη να βρει την ειρήνη. Και ελπίζω να είναι εκεί που πάει, ευτυχισμένη. Και ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά, όταν θα φύγω κι εγώ, μπορεί να συναντηθούμε».

Αύριο, Τρίτη 31 Μαρτίου, από τις 08.00 έως τις 13.00, η σορός της Μαρινέλλας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της οικογένειας.

