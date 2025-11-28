Ο Νίκος Αλιάγας και η Νάνα Μούσχουρη χάρισαν μια συγκλονιστική στιγμή στη γαλλική τηλεόραση, όπου κλήθηκαν να ερμηνεύσουν το εμβληματικό «Χάρτινο το φεγγαράκι», σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Στούντιο 4» στην Ελλάδα, προβλήθηκε ένα απόσπασμα που απαθανάτισε τους δύο καλλιτέχνες επί σκηνής, με το ντουέτο τους να προκαλεί έντονη συγκίνηση.

Επίσης στην εκπομπή προβλήθηκε και ένα σύντομο απόσπασμα από ένα βίντεο στα παρασκήνια όπου ο Νίκος Αλιάγας, χαρακτηρίζει τη Νανά Μούσχουρη, φίλη, μητέρα και αδερφή του!

«Είμαι πολύ συγκινημένος, πάρα πολύ γιατί είμαστε δύο Ελληνάκια. Εσύ έζησες λίγο παραπάνω από εμάς», ανέφερε ο Νίκος Αλιάγας με τη Νάνα Μούσχουρη να του απαντά ότι θα μπορούσε να ήταν γιος της.

govastiletto.gr -Η Νάνα Μούσχουρη ξεκαθαρίζει για τη δήλωσή της ότι εγκαταλείπει τη μουσική – «Δεν είμαι άρρωστη, έχω ακόμη όνειρα»