Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε σε ηλικία 87 ετών από τη ζωή και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό, και όχι μόνο, κόσμο.

Το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στην εκπομπή «Πρωινό» μίλησε η Νάνα Μούσχουρη, η οποία γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαρίνο.

Η 91χρονη σπουδαία τραγουδίστρια δεν έκρυψε την συγκίνησή της.

«Τον καημένο… Όχι, όχι, όχι. Κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν φίλος περισσότερο. Ήταν μια συντροφιά εκείνη την εποχή και γνωριζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο, να σας πω, γιατί από το πρωί που το έμαθα είμαι πολύ λυπημένη. Πάντως, νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπούσε και εμείς τον αγαπούσαμε πάρα πολύ.

Εκείνο που μπορώ να σας πω, είναι ότι ήταν αφοσιωμένος άνθρωπος σε αυτό που έκανε, το αγαπούσε πάρα πολύ και το έκανε πολύ καλά με τον τρόπο του, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να έχεις έναν τρόπο να παρουσιάζεσαι. Και ήταν από τους σπάνιους ανθρώπους. Να σας πω ότι στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, έτσι δημιουργικούς που με ενέπνευσαν με την δουλειά τους.

Βεβαίως και ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα από αυτά τα παιδιά. Ήταν πολύ καλός. Ελπίζω κάποια μέρα να ειδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό. Καλό ταξίδι του εύχομαι και αγαπημένο.

Μεγάλωσα, έκλεισα και τα 91 και τώρα πηγαίνω πιο πάνω. Ήμουν φίλη, αλλά ανάμεσα στους φίλους τον αισθανόμουν σαν κάτι παραπάνω, γιατί και εκείνος με αγαπούσε. Είμαι πολύ συγκινημένη και δεν βρίσκω τα λόγια για να πω για τη λύπη μου. Για μένα όταν ζεις και γνωρίζεις κάποιον, είναι σαν να σου φεύγει ένα μέλος του σώματός σου», είπε η Νάνα Μούσχουρη.

