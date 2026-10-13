Νάνα Μούσχουρη: Το σπάνιο στιγμιότυπο με την θρυλική Nina Simone με αφορμή τα 92α γενέθλιά της!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Γιάννης Κουτράκης πραγματοποίησε μια ξεχωριστή ανάρτηση, αφιερωμένη στη Νάνα Μούσχουρη, με αφορμή τα 92α γενέθλια της σπουδαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας, η οποία γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934, στα Χανιά της Κρήτης.
Ο γνωστός μάνατζερ επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα σπάνιο τηλεοπτικό απόσπασμα από το παρελθόν, στο οποίο η Νάνα Μούσχουρη εμφανίζεται στο πλευρό της θρυλικής Nina Simone.
Πρόκειται για στιγμιότυπο από τη γαλλική τηλεοπτική εκπομπή «Numéro Un», που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 1977 και ήταν αφιερωμένη στη Νάνα Μούσχουρη, με αφορμή τα γενέθλιά της.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος έγραψε: «Η Νάνα Μούσχουρη σήμερα γιορτάζει τα 92 της χρόνια. Γεννήθηκε στις 13/10/1934 στα Χανιά και μεγάλωσε στο Κουκάκι της Αθήνας.
Το σπάνιο απόσπασμα είναι από την εκπομπή «Numéro Un» της γαλλικής τηλεόρασης που προβλήθηκε ακριβώς πριν 50 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1977.
Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Νάνα Μούσχουρη για τα γενέθλιά της. Μεταξύ των καλεσμένων και η θεά Νίνα Σιμόν, με την οποία τραγουδάνε παρέα το γαλλικό ύμνο του Jacques Brel «Ne me quitte pas». «Δεν μπορούσα ποτέ να μπω στο ρόλο αυτού του τραγουδιού ολοκληρωτικά, γιατί ποτέ δε θα μπορούσα να πω σε κάποιον «άσε με να γίνω η σκιά της σκιάς σου και η σκιά του σκύλου σου» είχε πει σε μία συνέντευξή της κάποτε. Σκέψου να έμπαινε και στο ρόλο δηλαδή! Χρόνια υπέροχα Νάνα μου, σας ευχαριστώ για όλα».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
govastiletto.gr – YFSF: Η Μαριάντα Πιερίδη συγκίνησε ως Νάνα Μούσχουρη – «Νιώθω σοκ και δέος»