Η Νάνσυ Αντωνίου μίλησε για πρώτη φορά με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποκαλύπτοντας πώς είναι ο παρουσιαστής ως σύντροφος στην καθημερινότητά τους.

Όπως ανέφερε, ο Γρηγόρης είναι ιδιαίτερα προστατευτικός και αγαπησιάρης, όμως έχει έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις, περνώντας από την απόλυτη ηρεμία στην ένταση, μέσα σε λίγα λεπτά.

Το ζευγάρι, όπως είπε, δεν αποφεύγει τους καυγάδες, ούτε στην προσωπική τους ζωή, ούτε στη δουλειά, καθώς συνεργάζονται και επαγγελματικά.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν μάθει να διαχειρίζονται αυτές τις στιγμές, χωρίς να επηρεάζεται η σχέση τους.

Η ίδια αποκάλυψε πως ο Αρναούτογλου έχει μια τάση να «κλείνεται» μετά από έναν τσακωμό, επιλέγοντας τη σιωπή, όμως δεν κρατάει για πολύ, και σύντομα επανέρχεται στην κανονικότητα.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιγράφει τη Νάνσυ ως μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα, αυθόρμητη και ειλικρινή, που δεν διστάζει να εκφράσει όσα νιώθει.

Όπως λέει, τηΝ θαυμάζει για τον χαρακτήρα της, τη δουλειά της, αλλά και τον ρόλο της ως μητέρα, τονίζοντας πως είναι μια παρουσία που στέκεται πάντα δίπλα του με σταθερότητα και δύναμη.

