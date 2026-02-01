Η Νάνσυ Νικολαΐδου μίλησε στην εκπομπή ΕΔΩ TV στο OPEN για την πορεία της, την απουσία της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση και τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που νιώθει για την παρουσιάστρια.

«Στο κοινό δεν λείπει ποτέ κανείς. Για μένα όμως, που βρίσκομαι μέσα σε αυτό, η Ελένη Μενεγάκη είναι ένα κενό. Μου λείπει και μου λείπει η ηλιαχτίδα της. Όπως θα μου έλειπε η γλύκα της Φαίης αν σταματούσε κι εκείνη», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος, προσθέτοντας πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε υπολογίζουν και σε εμπιστεύονται.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που της έδωσε η Ελένη Μενεγάκη σε μια δύσκολη προσωπική στιγμή: «Την Ελένη τη γνωρίζω πάνω από 25 χρόνια. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, μού άπλωσε το χέρι και μου έδωσε το φιλί της ζωής, κυριολεκτικά. Θα την ευγνωμονώ μέχρι να πεθάνω».

Η δημοσιογράφος τόνισε επίσης πως συνήθως δεν μιλά τόσο πολύ για την Ελένη, καθώς δεν θέλει να τη χρησιμοποιεί για τίτλους ή δημοσιότητα, ενώ στη συνέχεια σχολίασε και άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα, αναφερόμενη παράλληλα και στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.