Μέσα από το κανάλι της στο YouTube, Nansou TV, η Νάνσυ Παραδεισανού μοιράστηκε με τους συνδρομητές της μια δύσκολη προσωπική εμπειρία. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως τον περασμένο Ιούνιο έπεσε θύμα παρενόχλησης σε δημόσιο χώρο. Όπως εξήγησε, δεν άφησε το γεγονός να περάσει απαρατήρητο, αλλά κατέφυγε αμέσως στις αρχές υποβάλλοντας μήνυση, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στον δρόμο της δικαιοσύνης.

Όπως εξήγησε στο βίντεό της: «Είχα τον Ιούνιο ένα θέμα, κατέθεσα μήνυση σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος με παρενόχλησε στο δρόμο. Το λέω πρώτη φορά. Η μόνη μου αγωνία ήτανε να μην το μάθουνε οι δικοί μου μέσα από διαρροή δημοσιογράφων». Η Νάνσυ Παραδεισανού περιέγραψε τις στιγμές έντασης κατά την επίσκεψή της στο τμήμα Γλυφάδας. «Είχα πάει και είχα καταθέσει τη μήνυση πάρα πολύ ταραγμένη. Δεν έτυχα και της καλύτερης αντιμετώπισης γενικά», σημείωσε.

Η δημοσιογράφος τόνισε επίσης πως η προσωπική της αγωνία ήταν να κρατήσει την υπόθεση μακριά από τους δικούς της ανθρώπους μέχρι να τους ενημερώσει εκείνη: «Τηλεφώνησα σε κάποιους συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ και παρακάλεσα να μην ακουστεί κάτι, για να μην το μάθει η μαμά μου, που δεν την είχα ενημερώσει ακόμα. Μετά την ενημέρωσα».

Στην εξομολόγησή της, η Νάνσυ Παραδεισανού υπογράμμισε πως ο χειρισμός των ΜΜΕ σε τέτοιες καταστάσεις εξαρτάται και απ’ το αν το πρόσωπο βρίσκεται στη θέση του θύτη. «Δεν διέρρευσε το όνομά μου, δεν το ήξεραν τη στιγμή που τους πήρα γιατί δεν ήταν κάτι σοβαρό και ήταν κάτι που δεν έκανα εγώ το κακό, μου το έκαναν. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Όταν ήμουν στο ρόλο του θύματος, που είμαι γιατί δεν έχει εκδικαστεί ακόμα η υπόθεση, δεν μαθεύτηκε κάτι».

