Στην προσωπική της ζωή και στις εμπειρίες που έχει αποκομίσει από τον έρωτα αναφέρθηκε η Νάντια Κοντογεώργη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στη Σίσσυ Χρηστίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ».

Μιλώντας για τον ρόλο της Νίτσας, εξήγησε πως πρόκειται για έναν χαρακτήρα αρκετά διαφορετικό από την ίδια, στον οποίο διοχετεύει ακόμη και όσα την έχουν ενοχλήσει στη ζωή της.

«Είναι ωραίο να παίρνεις έναν ρόλο και να λες κανονικά είναι αντιπαθής, αλλά είναι τόσο ανθρώπινη, έχει ρωγμές, τραύματα, που την καταλαβαίνουμε. Όλοι οι χαρακτήρες στη σειρά είναι αληθινοί, τους καταλαβαίνεις», ανέφερε.

Η εξομολόγηση για τον έρωτα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Νάντια Κοντογεώργη μίλησε για τις σχέσεις που έχει ζήσει και τα μαθήματα που της έχουν αφήσει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις προσωπικές της εμπειρίες.

«Είμαι ικανοποιημένη και ευγνώμων για τους έρωτες που έχω ζήσει. Λέω μακάρι τα μαθήματα να έρχονται επώδυνα μέσα από τον έρωτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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