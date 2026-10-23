Η Νάντια Μουρούζη, που έζησε μια ξεχωριστή σχέση με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ τα τελευταία χρόνια της ζωής του, κρατά σήμερα χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την 63χρονη ηθοποιό σε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, με ένα total black look.

Πιο συγκεκριμένα, η Νάντια Μουρούζη επέλεξε μαύρο παντελόνι και δερμάτινο πανωφόρι, δημιουργώντας ένα διαχρονικό σύνολο.

Η Νάντια Μουρούζη έχει συνδέσει το όνομά της με μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αφού υπήρξε η τελευταία σύντροφός του. Παρότι η σχέση τους δεν οδηγήθηκε ποτέ στον γάμο, οι δυο τους μοιράστηκαν χρόνια κοινής ζωής, με την ίδια να στέκεται στο πλευρό του και στις δύσκολες στιγμές.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της, η τελευταία γνωστή θεατρική της εμφάνιση δεν πραγματοποιήθηκε, αφού τον Ιανουάριο του 2026 η Νάντια Μουρούζη αποχώρησε από την παράσταση «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος: Φωνή εν τη ερήμω», λίγο πριν από την πρεμιέρα, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.

govastiletto.gr – Η Νάντια Μουρούζη αποκαλύπτει: «Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήθελε να παντρευτούμε, μου το είχε πει δύο φορές»