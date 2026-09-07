Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου το «Ρεπορτάζ Τώρα» μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με τον Νάσο Γουμενίδη να βρίσκεται στο τιμόνι της νέας εκπομπής και να υποδέχεται τους τηλεθεατές στο νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα.

Μαζί του βρίσκονται δύο στενοί συνεργάτες του, η Άρια Καλύβα και ο Ανδρέας Καραγιάννης, με τους οποίους καθημερινά διαμορφώνεται η θεματολογία και η πορεία της εκπομπής.

Κατά την έναρξη, ο Νάσος Γουμενίδης καλωσόρισε το κοινό και μίλησε για τη νέα εικόνα του «Ρεπορτάζ Τώρα», αλλά και για τα τεχνολογικά εργαλεία που θα αξιοποιηθούν στην εκπομπή.

«Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ξαναβρίσκω στο σπίτι μου, εδώ, στο OPEN. Επιστρέφω σε ένα ολοκαίνουργιο στούντιο, με ένα εξαιρετικά λειτουργικό video wall που θα δείτε τα καλούδια του κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να είναι ένας πολύτιμος αρωγός σ’ αυτό που λέγεται ρεπορτάζ.

Καλώς ήρθατε στο «Ρεπορτάζ Τώρα». Εδώ που θα συνδυάζουμε την πληροφορία με την τεχνολογία αιχμής. Εδώ που η τηλεόραση της νέας εποχής, που υπογράφει το OPEN, έρχεται για να κάνει τη διαφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα καθημερινή εκπομπή επιχειρεί να παντρέψει την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα με διαφορετική ματιά και δίνοντας έμφαση στη ζωντανή πληροφόρηση και την αξιοποίηση νέων μέσων.

Govastiletto.gr – Νάσος Γουμενίδης – «Επί Τόπου»: Τα πρώτα λόγια στην πρεμιέρα της εκπομπής του