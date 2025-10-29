Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μπορεί να είναι λίγες έως ελάχιστες οι εκπομπές που ασχολούνται με το γνωστό παρουσιαστή, ο οποίος καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn, δείχνοντας βίντεο και φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές με την πρώην σύντροφό του στον τότε σύντροφό της, ωστόσο η Ναταλί Κάκκαβα έκανε μια δημοσίευση όλο νόημα.

Συγκεκριμένα, απορεί πώς από τη στιγμή που καταδικάστηκε, συνεχίζει να εμφανίζεται τηλεοπτικά σαν να μη συνέβη τίποτα, γράφοντας μεταξύ άλλων «οι συνεργάτες του δεν γνωρίζουν;».

Η Ναταλί Κάκκαβα έγραψε στην ανάρτησή της: «Διαβάζω πως γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο- παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn.

Και απορώ, πρώτα ως γυναίκα και μετά ως άνθρωπος της τηλεόρασης, πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος συνεχίζει να εμφανίζεται τηλεοπτικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Οι συνεργάτες του δεν γνωρίζουν?

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να κουνάμε το δάχτυλο σε άλλους χώρους, αλλά στα του οίκου μας να κλείνουμε τα μάτια.

Μπορεί κάποιος να φανταστεί πώς μπορεί να νιώθει αυτή η γυναίκα σήμερα?

Ειλικρινά απορώ…».