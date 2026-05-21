Η Ναταλία Δραγούμη αποκάλυψε πως, αν και έχει σταματήσει το κάπνισμα εδώ και 23 χρόνια, συνεχίζει να κουβαλά μαζί της πακέτο τσιγάρων και πολλές φορές βάζει το τσιγάρο στο στόμα της χωρίς να το ανάβει.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day, όπου η Σταματίνα Τσιμτσιλή περιέγραψε ένα στιγμιότυπο λίγο πριν βγουν στον αέρα.

Όπως ανέφερε, είδε τη Ναταλία Δραγούμη να κρατά τσιγάρο στο πλατό και της είπε να μην το ανάψει επειδή ξεκινούσε η εκπομπή. Τότε η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει να καπνίσει εδώ και 23 χρόνια, αφήνοντας έκπληκτη την παρουσιάστρια.

Η Ναταλία Δραγούμη εξήγησε πως σταμάτησε το κάπνισμα όταν έμεινε έγκυος στην κόρη της, όμως εξακολουθεί να νιώθει την ανάγκη να έχει ένα πακέτο τσιγάρα μαζί της.

«Δεν ξέρω τι μου προσφέρει, έχω και πακέτο στην τσάντα μου, μου αρέσει να κερνάω. Έχω κόψει το κάπνισμα 23 χρόνια, από τότε που έμεινα έγκυος στην κόρη μου. Το έλεγα και μικρή, πως όταν μείνω έγκυος θα το κόψω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως δεν αισθάνεται πειρασμό να καπνίσει ξανά, παρότι της αρέσει η αίσθηση του τσιγάρου.

«Όλοι μου φέρνουν τασάκι, αλλά δεν μου έρχεται ποτέ η ανάγκη να το ανάψω. Έχω συγκεκριμένη μάρκα, θέλω να είναι συγκεκριμένη η γεύση στο στόμα μου, παρ’ όλο που δεν το ανάβω. Το δαγκώνω, δεν το ρουφάω», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.