Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη για μια από τις πιο απρόσμενες και καθοριστικές στιγμές της πορείας της, αποκαλύπτοντας πώς μια φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια στάθηκε αφορμή για να ανοίξουν οι πρώτες επαγγελματικές πόρτες στον χώρο της υποκριτικής.

Όπως περιέγραψε, ένας στενός της φίλος και φωτογράφος την είχε απαθανατίσει σε μια καλοκαιρινή στιγμή στην παραλία της Ύδρας, σε μια λήψη που αποτύπωνε τη φυσικότητα και την ανεμελιά εκείνης της ηλικίας.

Η φωτογραφία αυτή, χωρίς εκείνη να το έχει προγραμματίσει ή φανταστεί, δημοσιεύτηκε σε περιοδικό της εποχής, συνοδευόμενη από ένα κείμενο που την παρουσίαζε ως νέα απόφοιτο του Εθνικού Θεάτρου που αναζητούσε τα πρώτα της βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ίδια τόνισε, πως τότε δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, ούτε είχε προβληματιστεί για τη δημοσίευση, βλέποντάς το περισσότερο ως μια αυθόρμητη στιγμή νεανικής ελευθερίας.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, εκείνη ακριβώς η εικόνα ήταν που τράβηξε την προσοχή ανθρώπων του χώρου και οδήγησε στις πρώτες της επαγγελματικές προτάσεις, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της πορείας της στην υποκριτική.

Με ειλικρίνεια σημείωσε πως, με τα σημερινά δεδομένα, ίσως να αντιμετώπιζε διαφορετικά μια τέτοια κατάσταση, ωστόσο αναγνωρίζει ότι εκείνη η στιγμή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ανοίξει ο δρόμος της καριέρας της.

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