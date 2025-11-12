Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ναταλία Δραγούμη μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για τη μητρότητα και τη σχέση με τα παιδιά της στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κόρη της είναι 22 και ο γιος της 20, σπουδάζουν και εργάζονται στην Αθήνα, ενώ πλέον αντιμετωπίζονται ως ώριμοι ενήλικες με τους οποίους μπορείς να συζητήσεις για όλα.

«Σε όλες τις ηλικίες τα άσχημα φεύγουν και μένουν μόνο τα καλά. Όταν ακούω μουσική από την Πεντάμορφη και το Τέρας ή δω το Cars, μου έρχονται δάκρυα από νοσταλγία για τα χρόνια που τα είχα αγκαλιά», εξομολογήθηκε.

Η σχέση της με τον αρχιτέκτονα Έντι Ρόμπερτς βασίζεται στη στήριξη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της συγγνώμης: «Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, απλώς αλλάζουν μορφή. Δεν μπορείς να ελέγξεις τη ζωή των παιδιών σου, αλλά μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη για λάθη σου. Ποτέ δεν είναι αργά».

