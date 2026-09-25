Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα του «Καλύτερα δεν γίνεται» βρίσκεται η Ναταλία Γερμανού, δίνοντας μια μικρή γεύση στους ακολούθους της από το παρασκήνιο της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια αναδημοσίευσε στα social media ένα backstage στιγμιότυπο από την πρόβα που ανέβασε ο make up artist της, Θάνος Βογιατζής, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στο πλατό. Η προετοιμασία κορυφώνεται, με τη Ναταλία Γερμανού και τους συνεργάτες της —Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Ελιάνα Χρυσικοπούλου, Θοδωρή Βγενή και Κωνσταντίνο Αντωνάτο— να πραγματοποιούν τις τελευταίες δοκιμές πριν από το πρώτο ραντεβού της σεζόν με το τηλεοπτικό κοινό.

Το «Καλύτερα δεν γίνεται» επιστρέφει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 13:50, στον Alpha, με τη Ναταλία Γερμανού να βρίσκεται ξανά στο τιμόνι της εκπομπής και την ομάδα της να έχει ήδη μπει σε ρυθμούς πρεμιέρας.

Η ίδια, άλλωστε, είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά επιλέγει να δείχνει στους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και από την προετοιμασία της εκπομπής.

govastiletto.gr -«Καλύτερα δε Γίνεται»: Επιστρέφει η Ναταλία Γερμανού – Η επίσημη ανακοίνωση για την πρεμιέρα και τα νέα πρόσωπα