Το κύμα συγκίνησης για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, έπειτα από δύο δεκαετίες, ήταν μεγάλο, με πλήθος συναδέλφων να εκφράζουν δημόσια τον σεβασμό τους. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να την τιμήσουν ήταν και η Ναταλία Γερμανού, η οποία με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media αμέσως μετά το φινάλε του δελτίου, έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στη γνωστή δημοσιογράφο.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εις το επανιδείν Σία Κοσιώνη. Το χειροκρότημα του πλατό στην αποφώνησή σου τα είπε όλα», συνοδεύοντας το μήνυμά της με μία κόκκινη καρδιά.

Η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε εμφανώς φορτισμένη το τηλεοπτικό κοινό του ΣΚΑΪ, ύστερα από δύο δεκαετίες στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού, ενώ τα λόγια της στο φινάλε του δελτίου συγκίνησαν συνεργάτες και τηλεθεατές.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46», είπε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη μεταξύ άλλων.

