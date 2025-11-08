Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, στο «Καλύτερα Δεν Γίνεται», και δεν άφησε ασχολίαστη την πρόσφατη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στην εκπομπή «Real View».

Η παρουσιάστρια έδειξε ξεκάθαρη αποδοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο η Σοφία Μουτίδου αντιμετώπισε τον καλεσμένο της, Απόστολο Γκλέτσο, με αποτέλεσμα εκείνος να αποχωρήσει εκνευρισμένος από το στούντιο.

Η Γερμανού, σχολιάζοντας τη στάση της Μουτίδου, τόνισε ότι παρά τα θετικά χαρακτηριστικά της — όπως η εξυπνάδα και ο δυναμισμός — η συμπεριφορά της απέναντι στον Γκλέτσο δεν μπορούσε να θεωρηθεί «ευγενέστατη».

«Είπε ότι ήταν ευγενική ως hostess — εγώ αυτό δεν το βλέπω», σημείωσε, προσθέτοντας πως όταν καλείς κάποιον στο πλατό πρέπει να γνωρίζεις ποιον φέρνεις: «Δεν κάλεσες ένα άγνωστο, κάλεσες τον Απόστολο Γκλέτσο».

Παράλληλα επισήμανε πως η ευθύνη της οικοδέσποινας περιλαμβάνει και την έννοια της φιλοξενίας: «Δεν πας να βγάλεις έναν άνθρωπο από τα ρούχα του και μετά να τον χαρακτηρίζεις “κλινικά ασταθή”. Η φιλοξενία απαιτεί σεβασμό — εκτός κι αν ο άλλος αποδεικνύεται αγροίκος».