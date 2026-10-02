Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τον Χάρη Χρονόπουλο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και τις αλλαγές στην εκπομπή της, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο άγχος που συνοδεύει κάθε νέο ξεκίνημα, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τα περίπου 30 χρόνια που βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, εξακολουθεί να το αισθάνεται πριν από κάθε πρεμιέρα.

«Κάνω 30 χρόνια τηλεόραση και το άγχος παραμένει. Είμαι ενθουσιασμένη με τους νέους συνεργάτες, είναι υπέροχοι όλοι τους. Ενσωματώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ ωραίο φρεσκάρισμα και ανανέωση για μια εκπομπή να φιλοξενεί κάθε φορά νέο αίμα», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

«Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα το χωνέψω, κυρίως για την αδικία του θέματος. Για το ξαφνικό, για το απότομο, για το άδικο. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη για τον χαμό του», δήλωσε συγκινημένη η Ναταλία Γερμανού.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Ναταλία Γερμανού: Οι καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής – Πότε κάνει πρεμιέρα