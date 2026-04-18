Η Ναταλία Γερμανού έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται».

Το πρωί της Τετάρτης 15/4, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη εγκεφαλικό ανεύρισμα και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να γίνει αποσυμφόρηση της αιμορραγίας. Η Τίνα Μεσσαροπούλου στέκεται, από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του.

Αρχικά, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Θέλω να στείλουμε τις ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη, να στείλουμε την αγάπη μας στην Τίνα Μεσσαροπούλου, που είναι στο πλευρό του συνέχεια, έξω από τη ΜΕΘ τη βγάζει και είναι λογικό, το καταλαβαίνω».

Για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Έμαθα από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει γιατί ο Ευαγγελισμός είναι ένα νοσοκομείο που είναι μια ανάσα από το Μαξίμου, που σημαίνει ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα, προς όφελος της αποκατάστασης της υγείας του. Δεν είναι…

Είναι σοβαρό αυτό που του συνέβη, αλλά είναι ένα περιστατικό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο γρήγορα θα το αντιμετωπίσεις. Ήταν στο Μαξίμου, ο Ευαγγελισμός είναι κοντά, κινήθηκαν ταχύτατα όλες οι διαδικασίες. Αλλά νομίζω ότι από μέρα σε μέρα θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν να τον ξυπνήσουν και να δουν πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός».

