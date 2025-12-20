Η Ναταλία Γερμανού δεν θα μπορούσε να μη τοποθετηθεί δημόσια, και με το δικό της διακριτικό τρόπο, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα Δεν Γίνεται» για το θέμα της επικαιρότητας, τη μήνυση που κατέθεσε ένας 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με τον καλλιτέχνη, τόνισε:

«Θα χειριστούμε το θέμα με νομικό τρόπο. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι με ξέρετε τόσα χρόνια, θα ήταν κοροϊδία και το αποφεύγω αυτό, ειδικά στη μεταξύ μας σχέση που μετράει 30 χρόνια και βάλε, να μη σας πω ευθέως και ξεκάθαρα, κοιτώντας σας στα μάτια, ότι σαφώς και έχω άποψη για το θέμα. Όμως, αυτή τη στιγμή, μέσα από το τηλεοπτικό βήμα αυτής της εκπομπής, το οποίο είναι δανεικό, δεν μου ανήκει, ανήκει στο κανάλι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να βγω εγώ και να σας πω ότι εγώ «ως Ναταλία πιστεύω ότι…».

Τη γνώμη μου την έχω, την άποψή μου την έχω. Όμως, προσωρινά θα την κρατήσω για τον εαυτό μου, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαριστεί νομικά η υπόθεση. Αλλά επειδή με ξέρετε και με διαβάζετε σαν ανοιχτό βιβλίο όλα αυτά τα χρόνια, είμαι βέβαιη ότι ξέρετε πως έχω άποψη για το θέμα».

Στη συνέχεια, μίλησε στην εκπομπή ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, με τον οποίο η παρουσιάστρια σχολίασε μια ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης.

Η Ναταλία Γερμανού τόνισε: «Το παράξενο, αν μπορώ να πω, μέσα στα διάφορα παράξενα που έχει αυτή η υπόθεση, είναι ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, ίσως και η μοναδική, που βλέπουμε πρώτα ένα τρέιλερ μιας μήνυσης. Προηγήθηκε μια διαφήμιση ότι θα δείτε τι έχει να γίνει».

