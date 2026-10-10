Η Ναταλία Γερμανού διατηρεί μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς τόσο με την Άννα Βίσση, όσο και με τον Νίκο Καρβέλα. Η γνωστή παρουσιάστρια και στιχουργός συνδέεται με βαθιά φιλία με την τραγουδίστρια —η οποία ήταν και κουμπάρα στον γάμο της με τον Πέτρο Ίμβριο— ενώ διατηρεί εξίσου θερμή σχέση με τον συνθέτη. Γι’ αυτόν τον λόγο, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρόσφατης έντασης ανάμεσα στους δύο δημιουργούς, η ίδια επέλεξε να κρατήσει ουδέτερη στάση και να μην τοποθετηθεί δημόσια.

Σήμερα όμως, μέσα από την εκπομπή της, η Ναταλία Γερμανού θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη λέγοντας:

«Φαντάζομαι πως καταλαβαίνετε πόσο – όχι δύσκολη – ιδιαίτερη είναι η θέση μου γιατί η Άννα είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη. Είναι κουμπάρα μου, με έχει παντρέψει. Από την άλλη, ο Νίκος είναι επίσης ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ, θαυμάζω πάρα πολύ. Το ότι έγραψα στίχους, το χρωστάω κατά 90% στον Καρβέλα.

Μου έμαθε να γράφω στίχους. Έχουμε περάσει ατέλειωτες ώρες στο πιάνο ο ένας δίπλα στον άλλον γράφοντας. Θέλω να σας πω όμως ότι, επειδή έχω διαβάσει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες τη φράση: “Δεν υπάρχει Βίσση χωρίς τον Καρβέλα και Καρβέλας χωρίς Βίσση”, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την προσωπική, ταπεινή μου άποψη.

Όλοι υπάρχουμε χωρίς όλους. Αυτό πιστεύω εγώ. Σαφώς και μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την Άννα χωρίς τον Νίκο, αν αυτό επιβάλλουν οι καταστάσεις και σαφώς μπορεί να υπάρξει Καρβέλας χωρίς την Άννα, αν το επιβάλλουν επίσης οι καταστάσεις. Είναι δύο αυτόφωτα, ιδιοφυή πλάσματα, με το δικό του χαρισματικό ταλέντο ο καθένας».

«Θα είναι καλύτερα ο ένας χωρίς τον άλλον; Αυτό δεν το ξέρω, να σας το απαντήσω. Σίγουρα όμως, μπορώ να ξεχωρίσω την αυτόνομη οντότητα και προσωπικότητα του καθενός, χωρίς να τους βάζω σε άδικες συγκρίσεις και χωρίς να μπλέκω την αγάπη με τα οικονομικά και την επαγγελματική υπόσταση του καθενός. Είναι ξεχωριστά πράγματα.

Τώρα, πώς θα είναι η επόμενη μέρα; Όπως λέει και το φινάλε του Άμλετ, the rest is silence, τα υπόλοιπα είναι σιωπή και μένει να τα δούμε», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.

Και κατέληξε: «Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ένα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται στην Άννα, αν θελήσει κάποια στιγμή να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Όπως επίσης, δεν απαγορεύεται στον δημιουργό να πει “ως εδώ, η πνευματική μου ιδιοκτησία μού ανήκει, θα την κάνω ό,τι θέλω και θα την διανείμω όπου θέλω. Ας δούμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Μην εκπλαγείτε αν συμβεί κάτι που δεν περιμένουμε καθόλου να συμβεί».

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