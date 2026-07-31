Την Κρήτη επέλεξε για ακόμη μία χρονιά η Ναταλία Γερμανού για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την απόδρασή της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, δίνοντάς μια μικρή γεύση.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη από τη συνάντησή της με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος επίσης βρέθηκε στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη συνάντησή τους σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Η παρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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