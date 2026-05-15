Η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε μια ειλικρινή συνέντευξη στο Happy Day, κάνοντας έναν απολογισμό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, αλλά και μιλώντας για πιο προσωπικά για ζητήματα που, όπως είπε, τη συνοδεύουν επαναλαμβανόμενα στις συνεντεύξεις της.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στη χρονιά που πέρασε, λέγοντας πως σε επίπεδο συνεργασιών ήταν μια καλή και ομαλή περίοδος, ωστόσο τηλεοπτικά υπήρξε απαιτητική, υπενθυμίζοντας πως έχει ζήσει τόσο εποχές με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης, όσο και περιόδους με χαμηλότερες επιδόσεις, σημειώνοντας πως η τηλεόραση πάντα έχει εναλλαγές και τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τις ανθρώπινες σχέσεις και τα red flags που προσέχει, αποκαλύπτοντας πως για εκείνη η ευγένεια είναι καθοριστικό στοιχείο χαρακτήρα και ότι δεν μπορεί να ανεχτεί συμπεριφορές έλλειψης σεβασμού, όπως το να φέρεται κάποιος άσχημα σε σερβιτόρο, κάτι που όπως είπε θα της έκλεινε αμέσως την πόρτα σε μια γνωριμία, ανεξάρτητα από το υπόλοιπο ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η τοποθέτησή της σχετικά με μια ερώτηση που, όπως παραδέχτηκε, την έχει κουράσει να ακούει ξανά και ξανά στις συνεντεύξεις της, καθώς ανέφερε ότι έχει βαρεθεί να τη ρωτούν τι την ελκύει στους νεότερους άντρες, τονίζοντας πως θεωρεί πως τέτοιες ερωτήσεις ανακυκλώνονται άσκοπα και δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικό στη συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή.

Παράλληλα, μίλησε και για τη σχέση της με το σώμα της και τα κιλά, αποκαλύπτοντας πως μετά τη διακοπή του καπνίσματος πήρε κάποια κιλά, τα οποία προσπαθεί να διαχειριστεί με ισορροπία, γυμναστική και προσοχή στην καθημερινή της διατροφή, δείχνοντας μια πιο ανθρώπινη πλευρά της καθημερινότητάς της, μακριά από τη δημόσια εικόνα της τηλεόρασης.

