Μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Εριέττα Μαυρουδή, μητέρα της Ναταλίας Γερμανού και πρώην σύζυγος του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Φρέντυ Γερμανού.

Η ίδια θα υποδεχτεί τη δημοσιογράφο Ρίτα Βιτάλη στο σπίτι της, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής.

Η συζήτηση θα προβληθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 23:00, μέσα από την εκπομπή «Κεραία» του ERTNEWS, με την παρουσιάστρια να προαναγγέλλει ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για τη ζωή της καλεσμένης της.

Μάλιστα, η Ρίτα Βιτάλη εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντησή τους μέσα από τα social media, γράφοντας: «Λάτρεψα τη συνομιλία με την Εριέττα Μαυρουδή. Είχαμε να λέμε και να λέμε…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rea Vitali (@vitalirea)

Η σχέση με τον Φρέντυ Γερμανό και οι λόγοι του χωρισμού

Ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τη συνέντευξη είναι ο γάμος της Εριέττας Μαυρουδή με τον Φρέντυ Γερμανού.

Ο σπουδαίος δημοσιογράφος και συγγραφέας υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της δημοσιογραφίας και των γραμμάτων.

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού αναμένεται να μοιραστεί προσωπικές αναμνήσεις από τη ζωή τους, φωτίζοντας λιγότερο γνωστές πλευρές του χαρακτήρα του, ενώ θα αναφερθεί και στους λόγους που οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό.

Η Ρίτα Βιτάλη, προαναγγέλλοντας τη συνέντευξη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητα του Φρέντυ Γερμανού, σημειώνοντας πως μέσα από τη συζήτηση θα αποκαλυφθούν στοιχεία του χαρακτήρα του που δεν ήταν ευρέως γνωστά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rea Vitali (@vitalirea)

Η επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή της Εριέττας Μαυρουδή

Πέρα από την προσωπική της ζωή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επαγγελματική πορεία της Εριέττας Μαυρουδή. Η ίδια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της διαφήμισης από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, καταφέρνοντας να διαγράψει μια σημαντική διαδρομή σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Με την πάροδο των χρόνων ανέλαβε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι τη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.

Όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος, πρόκειται για μια γυναίκα που διακρίθηκε για την ανεξαρτησία, τον δυναμισμό και τη διάθεσή της να χαράζει τη δική της πορεία, χωρίς να περιορίζεται από τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής της.

Ο δεύτερος γάμος με τον Γιώργο Δερτιλή

Στη συνέντευξη θα γίνει αναφορά και στη μετέπειτα προσωπική ζωή της Εριέττας Μαυρουδή, καθώς και στον δεύτερο σύζυγό της, τον ιστορικό και διανοητή Γιώργο Δερτιλή.

Οι δυο τους μοιράστηκαν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους, μέχρι τον θάνατό του, το 2023.

Η τηλεοπτική συνάντηση αναμένεται να παρουσιάσει μια διαφορετική πλευρά της Εριέττας Μαυρουδή, μιας γυναίκας με ξεχωριστή επαγγελματική πορεία και προσωπικές εμπειρίες που συνδέονται με σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής δημόσιας ζωής.

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