Η Ναταλία Γερμανού μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 4 Ιουλίου, σχολίασε με έμμεσο τρόπο τις πολυσυζητημένες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Bruno Cerella.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην εκπομπή προβλήθηκε ένα θέμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, με αφορμή το κατά πόσο τα ρομπότ θα μπορούσαν στο μέλλον να αντικαταστήσουν ανθρώπους σε διάφορα επαγγέλματα.

Με αφορμή τη συζήτηση, η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει το δικό της σχόλιο, αφήνοντας αιχμές για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάζει πολλές φορές πρόσωπα και καταστάσεις της επικαιρότητας.

Η Ναταλία Γερμανού είπε πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, μιας κι είναι ασταμάτητος στον λόγο του.

«Διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από τη ρομποτική. Ο Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος που ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει. Είναι ασταμάτητος. Μέσα σε ένα βίντεο μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστείς και να μην φανταστεί άνθρωπος», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στις πρόσφατες τοποθετήσεις του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, συμπλήρωσε: «Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο, ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Αυτό κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν να τα πει ποτέ αυτά».

Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

«Να πω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει μια οικογένεια που δεν του έχει βγει, και φαίνεται σε κάθε της δήλωση της Αθηνάς ότι δεν της βγήκε η πρώτη της οικογένεια, δεν εισέπραξε αγάπη από την οικογένεια, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει, το λέει σε κάθε της δήλωση. Και ξαφνικά τώρα βρίσκει μια οικογένεια και μια αγκαλιά, είναι βαθιά ερωτευμένη. Εγώ βλέπω πιο ερωτευμένη την Αθηνά παρά τον Μπρούνο. Εκτός αν ο Μπρούνο είναι πιο εσωστρεφής», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Όταν μια γυναίκα έχει παντρευτεί, έχει αποτύχει την πρώτη φορά στο γάμο της, έχει κάνει δυο παιδιά και βλέπει τώρα ότι κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, δεν την παίρνει να αποτύχει. Μπορεί να την πάρει και δύο και τρεις και πέντε, αλλά έχει επενδύσει πάρα πολύ στη δεύτερη προσπάθεια, αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν, μακάρι αυτό το συναίσθημα που βιώνουν και οι δύο τώρα, και ξεκάθαρα βιώνει πιο πολύ η Αθηνά, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωστρέφειας, να τους κρατήσει για μια ζωή».

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