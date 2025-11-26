Η Ναταλία Γερμανού έκανε μια ανοιχτή και συγκινητική εξομολόγηση στο κανάλι Rainbow Mermaids στο YouTube, μιλώντας για την προσωπική της ζωή και τις μεγάλες απώλειες που την σημάδεψαν.

Η παρουσιάστρια του ALPHA αναφέρθηκε στην οικογένειά της, στα σχόλια που δέχεται ως κόρη του Φρέντυ Γερμανού και στον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Ίμβριο, με τον οποίο έχουν πλέον ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους.

Η Ναταλία περιέγραψε την απώλεια της γιαγιάς της το 1992, λέγοντας: «Ήταν όλα, η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, η γιαγιά μου, η κολλητή μου. Όταν έφυγε η γιαγιά, ένιωσα ότι μου ξεκόλλησε ένα κομμάτι ολόκληρο από την καρδιά μου».

Αναφερόμενη στα σχόλια που δέχεται στα social media λόγω του πατέρα της, τόνισε: «Μού λένε “είσαι η ντροπή του πατέρα σου”, αλλά αυτά δεν με πονάνε. Είμαι υπερήφανη γι’ αυτόν και ξέρω ότι ποτέ δεν ήμουν ούτε θα είμαι η ντροπή του».

Σχολιάζοντας τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Ίμβριο, τονίζει τη στήριξη που της προσέφερε: «Ο Πέτρος είναι οικογένεια, το πώς μου συγχώρεσε πράγματα που κάποιος άλλος δεν θα συγχωρούσε». Η ίδια ανέφερε ότι εκείνος την ενθάρρυνε να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τον πόνο της, αναγνωρίζοντας τα όριά του ως υποστηρικτικός σύντροφος.

Σχετικά με την τηλεοπτική της πορεία, η Ναταλία μίλησε για τις δύσκολες στιγμές στο πλατό: «Υπάρχουν μέρες που θέλεις να πνίξεις τα φώτα και τις κάμερες, αλλά μετά πρέπει να συνέλθεις και να πεις ‘έλα τώρα να συνέλθουμε’. Δεν σώζουμε ζωές, δεν είμαστε νευροχειρουργοί, λίγο να ηρεμήσουμε».

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην κρίση ηλικίας που βίωσε στα 45–50: «Έκλεινα τα 49 και το κρατούσα επτασφράγιστο μυστικό, οι άνθρωποι πάθανε όταν το έμαθαν».