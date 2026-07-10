Μετά το φινάλε μιας απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν, η Ναταλία Γερμανού απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της, στρέφοντας την προσοχή της στην προσωπική της φροντίδα. Η δημοφιλής παρουσιάστρια έχει θέσει ως προτεραιότητα την ευεξία της, επιλέγοντας να ξεκινά την καθημερινότητά της με συστηματική γυμναστική και δραστηριότητες που την αναζωογονούν.

Η παρουσιάστρια αντί να χαλαρώνει σε κάποια παραλία, δείχνει ότι η πειθαρχεία είναι το κλειδί για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

«Εκτός δουλειάς – ώρα για γυμναστική» έγραψε η Ναταλία Γερμανού στη λεζάντα της, με την ίδια να μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από την προπόνησή της, δίνοντας μια μικρή γεύση από το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί αυτή την περίοδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Germanou (@natalia_germanou)

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