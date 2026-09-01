Η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Alpha με το «Καλύτερα δε γίνεται!» και η ομάδα της εκπομπής αποκτά ένα νέο πρόσωπο.

Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Θοδωρή Βγενή, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της εκπομπής, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Alpha.

Ο Θοδωρής Βγενής έχει αρκετά χρόνια εμπειρίας στη δημοσιογραφία, κυρίως στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ έχει εργαστεί σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιόφωνο.

Στη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού, φέρνοντας στην εκπομπή τη δική του ματιά πάνω στην επικαιρότητα και στα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα.

Με τη νέα προσθήκη, το «Καλύτερα δε γίνεται!» επιστρέφει στον Alpha με ανανεωμένη ομάδα, αλλά και γνώριμα πρόσωπα στο πλευρό της παρουσιάστριας.

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