Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ανανεώνει το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό και για την επόμενη σεζόν, με τη Ναταλία Γερμανού να παραμένει σταθερά στο τιμόνι της επιτυχημένης μεσημεριανής ζώνης του Alpha.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον της εκπομπής, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση για τον νέο κύκλο επεισοδίων.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται πλέον στις αλλαγές που φαίνεται πως θα υπάρξουν στην ομάδα των συνεργατών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Άγγελος Βουράκης αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεργασία του στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, έχοντας εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης και του Γιάννη Κορδώνη, καθώς το όνομά του φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται για το νέο σχήμα του «Στούντιο 4», στην ΕΡΤ.

Με δεδομένες τις πιθανές μετακινήσεις, οι άνθρωποι της εκπομπής έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές και συζητήσεις για νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το πάνελ της επόμενης σεζόν.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκεται και εκείνο του δημοσιογράφου Δημήτρη Σαράντου. Οι πρόσφατες εμφανίσεις του ως καλεσμένου στην εκπομπή άφησαν θετικές εντυπώσεις, με αρκετούς να θεωρούν πως θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ομάδα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία, ωστόσο οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό παζλ γύρω από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Govastiletto.gr – Ναταλία Γερμανού: Το σχόλιο για τη δήλωση της Ελληνίδου