Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 13:50 στον Alpha, ανοίγοντας την 9η τηλεοπτική σεζόν του «Καλύτερα δε γίνεται».

Η εκπομπή κάνει πρεμιέρα με δύο καλεσμένους που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης εκπομπής. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια και την ηθοποιό Ευαγγελία Μουμούρη, οι οποίοι θα συναντήσουν τη Ναταλία Γερμανού και την παρέα της στο πρώτο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας σεζόν.

Στην ομάδα της εκπομπής εντάσσονται φέτος δύο νέα πρόσωπα, ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ενώ σταθερά στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού παραμένουν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Το «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει για ένατη χρονιά με θεματολογία που καλύπτει την επικαιρότητα, την κοινωνία, τις συνεντεύξεις και τις ιστορίες των ανθρώπων.

Η Ναταλία Γερμανού, μαζί με τη νέα της τηλεοπτική παρέα, επιστρέφει τα Σαββατοκύριακα με σχόλιο, χιούμορ και συζητήσεις γύρω από όσα απασχολούν την επικαιρότητα.

Govastiletto.gr – Ναταλία Γερμανού: Backstage πλάνα από τις πρόβες του «Καλύτερα δεν γίνεται» λίγο πριν την πρεμιέρα