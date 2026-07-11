Τον ελεύθερο χρόνο της μετά το τέλος των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων αξιοποιεί η Ναταλία Γερμανού, δίνοντας έμφαση στην άσκηση και τη φυσική της κατάσταση.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προπόνησή της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ποζάρει με αθλητική εμφάνιση στον χώρο του γυμναστηρίου, ενώ σε βίντεο που συνόδευε τη δημοσίευση τη βλέπουμε να εκτελεί μία από τις ασκήσεις του προγράμματός της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Τέλος η δουλειά, ώρα για προπόνηση».

View this post on Instagram A post shared by Natalia Germanou (@natalia_germanou)

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