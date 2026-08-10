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Η Ναταλία Γερμανού κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και αυτό το διάστημα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια, λίγο πριν επιστρέψει στο πλατό του Alpha, χαίρεται τον ήλιο και τις βουτιές της στη θάλασσα.

Το απόγευμα της Κυριακής, 9 Αυγούστου, η Ναταλία Γερμανού ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σ’ ένα από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, βλέπουμε τη Ναταλία Γερμανού να ποζάρει με μαύρο μπικίνι.

«Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι», έγραψε η Ναταλία Γερμανού στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση που ακολουθεί:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalia Germanou (@natalia_germanou)

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