Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 14/11, κατέθεσε μήνυση κατά της Έλενας Χριστοπούλου, ύψους 1.000.000 ευρώ, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη, την Κυριακή 16/11, στην εκπομπή του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Αυτό το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού, η οποία λίγη ώρα αργότερα, στον αέρα του Καλύτερα δε γίνεται, αποκάλυψε ότι όταν ο συνεργάτης της προσπάθησε να επικοινωνήσει και να συζητήσει μαζί της για όλο αυτό, εκείνη αρνήθηκε και δήλωσε ότι δεν σκόπευε να κάνει καμία σχετική δήλωση πουθενά.

Η Ναταλία Γερμανού είπε: «Προγραμματισμένη ήταν η συνέντευξη, αλλά πότε επικοινώνησες με την κυρία Χριστοπούλου και σου είπε “δεν έχω σκοπό να πω τίποτα ποτέ και πουθενά για αυτή την ιστορία”;», με τον Άγγελο Βουράκη να απαντά: «Επικοινώνησα μαζί της την Παρασκευή, της ζήτησα να κάνει μια δήλωση και μου είπε ότι έχει την προγραμματισμένη συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου».

Η παρουσιάστρια τόνισε: «Στην οποία σου είπε ότι δεν σκοπεύει να πει κάτι για αυτό το θέμα», με τον ίδιο να της λέει: «Ρωτήθηκε και απάντησε».

Επίσης, η Ναταλία Γερμανού σχολίασε με έντονο ύφος: «Εμείς ζητήσαμε έστω μια λέξη, μια φράση, έναν … φθόγγο, έναν … δίφθογγο, κάτι. Μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει ούτε καν στο δικό της κανάλι, στο Οpen. Δεν λέω … προφανώς, ρωτήθηκε. Εμάς, αν την είχαμε καλεσμένη και μας είχε απαγορεύσει να την ρωτήσουμε, μπορεί και να μην την ρωτούσαμε …», με τον συνεργάτη της να εξηγεί ότι του είχε αναφέρει ότι έχει την συνέντευξη και θα απαντούσε σε ό,τι μπορούσε εκεί.

Η παρουσιάστρια συμπλήρωσε με το ίδιο ύφος: «Ενώ εσένα σου είπε ότι δεν δέχεται ούτε κάρτα», κλείνοντας το θέμα.

govastiletto.gr – Μαρία Ιωαννίδου για τη Ναταλία Γερμανού: «Είναι σκληρό παιδί, δεν είναι σαν τον Φρέντυ!»