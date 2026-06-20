Τη δήλωση της Ρίας Ελληνίδου σχετικά με το ότι δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο του με έναν άλλο άντρα, σχολίασε η Ναταλία Γερμανού μέσα από την εκπομπή της, το μεσημέρι του Σαββάτου 20/06.

Η παρουσιάστρια αρχικά, παραδέχτηκε πως είδε την τοποθέτηση της τραγουδίστριας με πιο «χαλαρή» διάθεση, ωστόσο, όπως είπε, σε δεύτερη ανάγνωση προβληματίστηκε περισσότερο, ιδιαίτερα μετά τη συζήτηση που είχε με τον συνεργάτη της Παναγιώτη Ραφαηλίδη.

Όπως ανέφερε, για κάποιους η συγκεκριμένη άποψη θεωρήθηκε ομοφοβική, ενώ άλλοι τη βρήκαν απλώς αυθόρμητη και αθώα.

Η ίδια στάθηκε στο γεγονός ότι τέτοιου τύπου δηλώσεις συχνά βασίζονται σε στερεότυπα.

Η Ναταλία Γερμανού τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι μια προσωπική γνώμη, αλλά η γενίκευση ότι ένας ομοφυλόφιλος άντρας θα έχει απαραίτητα ερωτική πρόθεση προς έναν ετεροφυλόφιλο άντρα, κάτι που όπως είπε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η τοποθέτηση της Ρίας Ελληνίδου είχε γίνει στα παρασκήνια των Mad VMA 2026, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το με ποιο άτομο δεν θα άφηνε μόνο τον σύντροφό της, με την τραγουδίστρια να εξηγεί ότι θεωρεί πιο «επικίνδυνη» την ανδρική παρουσία λόγω συμπεριφορών φλερτ.

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