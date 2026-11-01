Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για το σκάνδαλο με τη ΜΚΟ, που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά να μην τα διέθετε για τον σκοπό για τον οποίο προσφέρονταν, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 1 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι υπεύθυνοι φέρονται να είχαν αναπτύξει ένα ολόκληρο μηχανισμό προσέλκυσης δωρεών, προσεγγίζοντας ακόμη και επώνυμα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και αθλητικό χώρο, προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα αξιοπιστίας της οργάνωσης. Ανάμεσα σε εκείνους που φέρονται να έδωσαν χρήματα ή να στήριξαν τις σχετικές εκκλήσεις βρίσκονται γνωστά ονόματα, τα οποία δεν γνώριζαν, τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις καμπάνιες.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις, η παρουσιάστρια και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν έκρυψαν την οργή τους στην έναρξη της εκπομπής, σχολιάζοντας σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο την εκμετάλλευση της ευαισθησίας των πολιτών και, κυρίως, της αγωνίας οικογενειών με άρρωστα παιδιά.

«Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση. Φαντάζομαι κι εσείς ελαφρώς εξοργισμένοι, όπως κι εμείς, με αυτό το νέο σκάνδαλο που μας ήρθε στο κεφάλι με την ΜΚΟ που υποτίθεται ότι έπαιρνε τα χρήματα, και τα δικά σας και τα δικά μας, για να φροντίσει άρρωστα παιδάκια. Πλην όμως, όχι», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης είπε: «Ειδική θέση στην κόλαση. Γιατί δεν φτάνει που σαν απατεώνας με κάνεις και μένα συνένοχο, και εμένα και εσένα. Δηλαδή δεν σου φτάνει που εκμεταλλεύεσαι το πιο ευαίσθητο πράγμα και την πιο ευαίσθητη κίνηση που κάνει ο καθένας με το υστέρημά του, θες και συνένοχους. Εν αγνοία τους. Τον πιστέψαμε, τον ανεβάσαμε, τον αναδημοσιεύσαμε, πληρώσαμε».

Κλείνοντας, η Ναταλία Γερμανού συμφώνησε με τον συνεργάτη της και ξέσπασε on air: «Το είπες πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στην κόλαση γι’ αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν με τον πόνο των οικογενειών και με την υγεία άρρωστων παιδιών. Ειδική θέση στην κόλαση και εύχομαι να μη βγείτε από τη φυλακή ποτέ. Να μη δείτε το φως του ήλιου ποτέ, ειδικά εσείς. Δηλαδή να μη βρεθεί ούτε τόση δα τρυπούλα. Δεν είναι σωστό που το λέω. Δηλαδή τώρα αν ήταν εδώ, ας πούμε, ο Άγγελος Βουράκης, ο φίλος μας, φιλιά Άγγελε, θα μου έλεγε: “Ναταλία, τι σου έχω πει; Δεν κάνει να τα λες αυτά”. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν είναι νομικά σωστό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά είμαι εξοργισμένη από χθες».

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